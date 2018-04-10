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Başarılı sporculardan Turan’a ziyaret

Polonya’da yapılacak olan Dünya Dağ Koşusunda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Spor Lisesi sporcuları İl Eğitim Milli Müdürü ’ı ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:31
Başarılı sporculardan Turan’a ziyaret

İl Müdürü , Trabzon'da düzenlenen milli takım Dağ Koşusu seçmelerini başarı ile geçen ve Polonya'da yapılacak olan Dünya Dağ Koşusunda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Türkiye birincileri Spor Lisesi sporcuları Dilek Öztürk ile Mehmet Vefa Aydemir, Türkiye üçüncüsü Osman Özkol ve Fransa'da yapılan Dünya Liseler arası Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Spor Lisesi sporcularını makamında kabul etti. Sporcuları tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Turan, sporcularla bir süre sohbet etti. Turan, emeği geçen ve ziyarette hazır bulunan okul müdürü Murat Demir'e ve antrenör Abdurrahman Kaya'ya teşekkür etti.

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Başarılı sporculardan Turan’a ziyaret
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