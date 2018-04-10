Başarılı sporculardan Turan’a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Trabzon'da düzenlenen milli takım Dağ Koşusu seçmelerini başarı ile geçen ve Polonya'da yapılacak olan Dünya Dağ Koşusunda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Türkiye birincileri Ağrı Spor Lisesi sporcuları Dilek Öztürk ile Mehmet Vefa Aydemir, Türkiye üçüncüsü Osman Özkol ve Fransa'da yapılan Dünya Liseler arası Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Spor Lisesi sporcularını makamında kabul etti. Sporcuları tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Turan, sporcularla bir süre sohbet etti. Turan, emeği geçen ve ziyarette hazır bulunan okul müdürü Murat Demir'e ve antrenör Abdurrahman Kaya'ya teşekkür etti.



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