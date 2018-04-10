Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı Haftası kutlandı

İlk olarak Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Sülün, Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, beraberinde Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Sülün, Emniyet Müdür Yardımcıları Özcan Güler, Ayhan Atseven ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundular.

Törende İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, asayişin temin edilmesi noktasında teşkilatın yürütmüş olduğu çalışmalara her zaman destek veren Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti. Polis Haftasının tüm teşkilat mensuplarına kutlu olmasını dileyen Vali Karadeniz ise, "Huzur güvenliğini tesis etmenin karşılığı belki sadece 10 Nisan gibi görünüyor ama aslında şu ana kadar çalıştığım yerlerden edindiğim birikim o ki insanımız polisi yanında gördüğü zaman, görünür olduğunu hissettiği zaman kendisini daha fazla güvende hissediyor, onun için milletimizde polisin yeri farklı" diye konuştu.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanındaki programın ardından Türk Kızılay'ı tarafından kurulan Kan Bağışı Aracında polis memurları kan bağışında bulundu.

