Minik sporcular yemekte bir araya geldi

Tatvan'daki bir restoranda düzenlenen yemek organizasyonuna Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, SODES Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) Müdürü Necati Kaya, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan, minik sporcular ve proje sorumluları katıldı. Burada konuşan Proje Koordinatörü Vedat Çoban, proje kapsamında toplam 220 öğrenciye spor kursları verildiğini söyledi. Dernek olarak yaklaşık 4 yıldır yüzlerce çocuğu spor ile tanıştırıp yeteneklerini keşfetmesini sağladıklarını ifade eden Çoban, "Bu yıl da SODES projemiz sayesinde 220 çocuğumuzla beraber daha fazla farkındalık oluşturup, daha iyi imkanlarla çocuklarımıza yönelik futbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında spor kursları açtık. Bu anlamda masa tenisi ve futbol branşlarında bölge birinciliği ve il birinciliğini elde ettik. Amacımız; gençlerimizi iyi birer birey olmalarını sağlayıp milli takımlara oyuncular yetiştirerek memleketimizi en iyi şekilde temsil edebilmektir. Bu manada bizlere bu imkanları sunan başta valimize, Vali Yardımcımız Tekin Erdemir'e, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a, Belediye Başkanımız Fettah Aksoy'a ve BİPEM Müdürü Necati Kaya'ya çocuklar ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa katılan davetliler ise, sporcularla yakında ilgilenerek proje ekibine başarı dileğinde bulundular. Düzenlenen program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

