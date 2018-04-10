Muş'ta nohut ekimine başlandı

Muş'ta bu yıl kar yağışının beklenen seviyede olmaması bazı çiftçileri tereddüte düşürürken, bazı çiftçiler ise organik nohut ekimi yapmaya bir ay önceden başladı. Son yıllarda organik nohut üretimine ilgi gösteren çiftçiler, ürettikleri nohutları İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin'e gönderiyor. Kar yağmamasıyla ekimlere bir ay önceden başladıklarını ifade eden çiftçiler, yağmur yağışlarıyla mahsullerin daha iyi olacağına inandıklarını kaydettiler.

Özdilek köyünde bu yıl 500 dönümlük alana nohut ekimi gerçekleştirdiğini ifade eden çiftçi Yunus Baytak, "Bu sene havaların güzel gitmesiyle kış mevsiminde kar yağışı olmaması sebebiyle ekinlere 25-30 gün önceden başlamaktayız. Hava şartları şu anda çok güzel. Verimli bir şekilde ekim yaptık. Bu sene eğer mevsim normallerine göre yağmur yağışları olursa, mahsullerde geçen yıla göre yüzde 25, 30, 40 civarında artış olmasını öngörüyoruz. Bin 700 dönüm arazim var. Bu arazinin 500 dönümüne nohut ektim" dedi.



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