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Öğrenciler bisikletleriyle yarıştı

’ın Ereğli ilçesi Müdürlüğü ve Kdz. ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ‘’ düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:41
Öğrenciler bisikletleriyle yarıştı

Gençlik hizmetleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri kapsamında '' düzenleniyor. Kdz. Ereğli İlçesi'nde İl yarışlarına gönderilecek öğrencileri belirlemek üzere Kdz. Ereğli İlçe Müdürlüğü ve Kdz. ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Okullar Arası Bisiklet Yarışı' etkinliği gerçekleştirildi. Toplamda 58 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler küçükler ve yıldızlar gruplarında yarıştı. Polis haftası nedeniyle yarışmanın startını Polis Memuru Burhan Temizoğlu verdi.

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Öğrenciler bisikletleriyle yarıştı
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