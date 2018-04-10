Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Programa Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçaçı, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şevket Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, "Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımızı kuruluşundan bugüne kadarı halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini/ hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini her türlü şartta gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getirmektedir. Geçmişten aldığı güç ve kendine güven duygusu ile geleceğini inşa eden Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Suç ve suçluyla mücadele edebilmek için yeni teknolojilerin takibine büyük önem veren Emniyet Teşkilatımız, gelişen ve değişen dünyada ortaya çıkan gelişmelere uyum sağlayarak milletimizin beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemiş ve yenilemeye devam edecektir. Devlet güvenliğimizi tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve terör örgütlerine karşı mücadele azmimiz devam etmekle birlikte özellikle, çağdaş Polisin başarısının, sadece yakaladığı suçlu sayısı ile değil, aynı zamanda halktan aldığı destekle de ölçüldüğü unutulmamalıdır. Dolayısıyla, polis-halk bütünleşmesi suçu önlemede ve suçluları yakalamada, halkın katılımını sağlayabilme becerisidir. Bu nedenle, Polisin en büyük silahı, halkın desteği ve halkın güvenidir. Emniyet hizmetlerinin yerine getirilmesinde, kendini yenileme ne kadar önemli ise halkın katılımının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi ve alınan önlemlerin kamu vicdanında kabul görmesi de teşkilatımız için bir o kadar önemlidir. Günümüzde çağdaş güvenlik anlayışı; suçun olumsuz sosyal şartlar altında işlendiğini kabul etmekte, suça iten şartların ortadan kaldırılabilmesi için ise başta halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da bu alanda katılımını öngörmektedir. Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti vermeyi ilke edinen Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak, çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ve sosyal sorumluluklarımızın bilinci içerisinde, Malatya İlimizin huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için zaman mefhumu gözetmeden yoğun gayret sarf etmekteyiz" diye konuştu.

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