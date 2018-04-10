Sinop’ta Polis Haftası kutlandı

Sinop Valiliği önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Halil Altıntaş, resmi kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Yapılan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yaptı. Dağdeviren, "İlk şehidimizden son şehidimize kadar bayrağın inmemesi için, ezanın dinmemesi için, bu vatanın bölünmemesi için şehadete ermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyor onlara minnetlerimi şükranlarımı arz ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler sağlıklı yaşam ve Yüce Allah'tan bizlere de şehadeti, gaziliği nasip etmesini diliyorum. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden bugüne demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kendisine vermiş olduğu yetkileri ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. Yasaların dışında ve yetkilerinin ölçülerini bilerek hareket etmenin bilinciyle bugünlere gelmiştir" dedi.

Ardından Polis Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda birinci olanlara ödülleri takdim edildi.

