Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Yavru tilkinin kamera karşısındaki şaşkınlığı

nin karşısındaki lığı

’da ormanda aç kalan , mesire alanında yiyecek ararken lara yakalandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:22
Yavru tilkinin kamera karşısındaki şaşkınlığı

merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında yiyecek arayan Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turgay Kural tarafından yakından görüntülendi. Mesire alanında çöpleri karıştıran yavru tilki, kendisine yaklaşarak çekim yapan Kural'a aldırış etmeden yiyecek aramaya devam etti.
Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı da yapan Kural, "İnsanoğlunun neler yapabileceğinden habersiz bir tilki yavrusu. Hayat tecrübesiyle etrafı anlamlandırmaya çalışıyor. Tahminen 3-4 aylık güzel bir yavru ve muhtemelen ilk defa insan görüyor olmalı ki burnumun dibine kadar gelip uzun uzun beni inceledi. Normal koşullarda olması gereken insan fark ettiği zaman en fazla 50 metre kadar yaklaştırması. Bu elemanda mesafe kavramı üst limitlerde." şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru tilkinin kamera karşısındaki şaşkınlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN