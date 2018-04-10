Yavru tilkinin kamera karşısındaki şaşkınlığı

Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında yiyecek arayan yavru tilki Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turgay Kural tarafından yakından görüntülendi. Mesire alanında çöpleri karıştıran yavru tilki, kendisine yaklaşarak çekim yapan Kural'a aldırış etmeden yiyecek aramaya devam etti.

Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı da yapan Kural, "İnsanoğlunun neler yapabileceğinden habersiz bir tilki yavrusu. Hayat tecrübesiyle etrafı anlamlandırmaya çalışıyor. Tahminen 3-4 aylık güzel bir yavru ve muhtemelen ilk defa insan görüyor olmalı ki burnumun dibine kadar gelip uzun uzun beni inceledi. Normal koşullarda olması gereken insan fark ettiği zaman en fazla 50 metre kadar yaklaştırması. Bu elemanda mesafe kavramı üst limitlerde." şeklinde konuştu.



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