Ağrı’da kadınların okuma azmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine Ağrı'da ilgi her geçen gün daha da artıyor. İl genelinde 670 kurs açılırken kurslarda eğitim gören 6 bin 876 kursiyerin 6 bin 70'ini kadınlar oluşturuyor. 206 erkeğinde eğitim gördüğü kurslara kayıt işlemi artarak devam ediyor. Genç kadınların yanı sıra okuma yazma kurslarına 65 yaş ve üzeri kadınlarda yoğun bir şekilde katılım sağlıyor.

Ağrı merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Serhat İlköğretim Okulu'nda eğitim gören çok sayıda kursiyerin yanı sıra yaşları 65 olan Şöhret Tunç ve Siyaset Demir ile birlikte kursun en büyüğü olan 68 yaşındaki Nuriye Özışık adlı kursiyerler azimleri ile göz dolduruyor. Yoğun çaba sarf eden kadınlar okulda öğretmenler tarafından aldıkları eğitimi evlerinde torunları ile birlikte çalışıyorlar. Çevredeki bazı vatandaşların ön yargılarına rağmen kurslarda eğitimlerini aksatmayan kadınlar, başka kadınlara da örnek oluyorlar.

'DİYORDUM KEŞKE BİR KURS AÇILSA GİDİP 6 HARF ÖĞRENSEM YETERLİ BANA'

Kursta eğitim gören 6 çocuk annesi 65 yaşında olan Şöhret Tunç adlı kadın, geçmişte köyde yaşadıklarını ve okuma imkânları bulmadıklarını hatırlatarak daha sonra okumayı çok istediğini söyledi. Her zaman hayalinde bir kursta okumak olduğunu belirten Tunç, "Diyordum keşke bir kurs açılsa gidip 6 harf öğrensem yeterli bana, çok istekliydim. Allah Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın eksikliğini vermesin inşallah, onlar başlattı bizde kursa geldik. Kursun açıldığını okul hocası bize duyurdu, bizde mahalledekilere dedik 10 kişi toplanıp kursa gidelim. Yaş önemli değil, sadece okumak istiyordum. Okumanın yaşı olmaz zaten. Hedefim nereye kadar gittiyse okuyacağım. Süre kısa kursların uzatılmasını istiyoruz. Kurslar uzun süreli olsa daha iyi kavrarız" dedi.

'OKUMANIN YAŞI YOKTUR, OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Kusun en büyüğü ve 68 yaşındaki Nuriye Özışık ise okumayı çok istediğini dile getirerek, "Sağolsun devlet bize kurs açtı. Bizde okumaya geliyoruz, okumayı istiyoruz. Okumanın yaşı yoktur, okumayı çok seviyorum. En azından başınıza bir şey geldiğinde kaybolduğunuzda telefonla bildirisini, ama biz telefon kullanamıyoruz. Çok şey öğrendik okulda da Özrgür hocamız bize öğretiyor devletimize de hocamıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra memur olacak halimiz yok yeter ki biz okumayı sökelim" şeklinde konuştu.

Kursta diğer arkadaşları ile eğitim gören ve 65 yaşında olan Siyaset Demir adlı kadın ise, umreye gittiklerinde kapı numarasını okuyamadıklarını ve cep kullanamadıkları bu yüzden okumak istediğini vurguladı. Okumaya hevesli olduğunu anlatan Demir, "Allah devletimizden razı olsun, okumayı çok istiyorum. Özgür hocamız bize okumayı öğretti. Bazende evde torunlarım ve gelinlerim okumada bana yardımcı oluyorlar okula torunum ile beraber geliyorum, Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kursa ninesi ile gelen ve onunla aynı sırada oturup ninesinin okuma yazma öğrenmesine yardımcı olan 2/C sınıfı öğrencisi Rana Demir, ninesine evde okuma yazma öğrettiğini kaydetti.

