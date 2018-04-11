Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı

'da, Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile kızı (23) yaralandı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:06
Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı

, saat 13.00 sıralarında Otoyolu'nun Batı mevkiinde meydana geldi. yönüne giden yönetimindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN