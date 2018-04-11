Belediye'den vatandaşa 'araç parkı' uyarısı

Ankara caddesi, Lise Caddesi, Terme Caddesi, Atatürk Caddesi, Mehmet Altın Bulvarın da kaldırım ve bisiklet yol çalışmalarının bittiği yerlerde yeni konteyner çalışmalarının tamamlamasının ardından bölgede bulunan iş yerleri ve evler ziyaret edilerek otomobil parkı yapılmaması noktasında uyarılarda bulunularak hassas davranılması vatandaştan istenildi.

Zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu belirten Kırşehir belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ev ve iş yerlerinde oluşan çöplerin sağlam çöp torbalarına konularak, konteyner bulunan caddelerde konteynerlerin içine atılması gerektiğini bildirdi. Çöp araçlarının, şehir içi trafiği olumsuz etkilememesi için konteynerlerin önüne park yapan araç sahiplerinin park yapmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bir değerlendirme de bulunan ve konteyner sisteminin önemine vurgu yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ise konteyner sistemi ile çevre kirliliğinin önüne geçileceği vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "Konteynerli sistem en temiz en sağlıklı sistemdir. En azından kötü kokuların, kötü görüntülerin çevreye yayılmasını ve çevreyi kirletmesini önlemektedir.

Yer altı ve üst yapı çalışmaları biten caddelerde konteyner sistemine geçtik. Daha öncede uyguladığımız bölgeler vardı. Ancak bu sistem daha modern ve daha pratik bir sistem.

Ankara Caddesi, Lise Caddesi, Terme Caddesi, Atatürk Caddesi, Mehmet Altın Bulvarındaki vatandaşlarımızın Ev ev iş yerlerinden çıkan evsel atıkların cadde üzerinde bulunan en yakın kapalı sistem olarak monte ettiğimiz yeraltı çöp konteynerlerine atmaları konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri vatandaşlarımıza gerekli ikazı yapıyorlar.

Konteyner bulunan caddelerde ikamet eden ev ve iş yerleri sahiplerinin araçlarını konteynerin önüne park etmemeleri konusunda ekiplerimiz gerekli uyarılarda bulunuyorlar. Konteynerların üzerinde uyarı işaretleri de var. 5 metre yakınına park edilmemesi gerekiyor. Böyle olunca haliyle çöp kamyonları buralara yanaşamıyor ve çöp alınamıyor"dedi.