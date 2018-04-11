Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Bocce yarışmalarında Oltu’nun adını duyurdular

Bocce yarışmalarında Oltu’nun adını duyurdular

ve 25 Mart tarihinde ’da düzenlenen Bocce Okul Sporları Yarışmalarında birinci olarak katıldığı turnuvalarda ilerisi için ümit verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:34
Bocce yarışmalarında Oltu’nun adını duyurdular

'da kazandığı birinciliğin ardından 31 Mart -1 Nisan tarihlerinde Grup Yarışmalarına katılmaya hak kazanan ve , zorlu maçlarından ardından grubundan ikinci çıkarak Antalya'daki yarışmalara katılmaya hak kazandı.

7-8 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılan Bocce yarışmalarında son maçta yenilerek final sıralama turlarını kaçırarak Erzurum'a 16'ncılıkla döndü.

Okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Salih Kaygusuz seneye düzenlenecek yarışmalarda gerekli çalışmaları yaparak okullarına kupa ile döneceklerini belirterek, "İlk kez katıldığımız bu yarışmalarda ilimizi ve ilçemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışmalarda maddi ve manevi olarak her türlü desteği bize sağlayan okul müdürümüz Cemalettin Altun'a, Pansiyon Müdürü Lokman Güney'e, okulumuz öğretmenlerine ve araç temini sağlayan YİBO okul müdürü Osman Yeşilyurt'a teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bocce yarışmalarında Oltu’nun adını duyurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN