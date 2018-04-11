Bocce yarışmalarında Oltu’nun adını duyurdular

Erzurum'da kazandığı birinciliğin ardından 31 Mart -1 Nisan tarihlerinde Rize Grup Yarışmalarına katılmaya hak kazanan Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, zorlu maçlarından ardından grubundan ikinci çıkarak Antalya'daki yarışmalara katılmaya hak kazandı.

7-8 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılan Bocce yarışmalarında son maçta yenilerek final sıralama turlarını kaçırarak Erzurum'a 16'ncılıkla döndü.

Okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Salih Kaygusuz seneye düzenlenecek yarışmalarda gerekli çalışmaları yaparak okullarına kupa ile döneceklerini belirterek, "İlk kez katıldığımız bu yarışmalarda ilimizi ve ilçemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışmalarda maddi ve manevi olarak her türlü desteği bize sağlayan okul müdürümüz Cemalettin Altun'a, Pansiyon Müdürü Lokman Güney'e, okulumuz öğretmenlerine ve araç temini sağlayan YİBO okul müdürü Osman Yeşilyurt'a teşekkür ederiz" dedi.

