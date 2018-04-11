Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Kaman'da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Kaman'da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

'in Kaman ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 6 kişiye 222 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:01
Kaman'da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, ilçe hayvan pazarında düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçilere destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Girgin, "İlçemizden başvurusu onaylanan toplam 6 kişiye, kişi başı 35 dişi ve 2 erkek olmak üzere 37 küçükbaş hayvan desteği verildi. Toplam 222 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık.

İlçemiz hayvan üretiminde önde gelen yerlerden birisi. Bakanlığımıza bu destekler için teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömer Sevim, İlçe Başkanı Necati Çolak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaman'da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN