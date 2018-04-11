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, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, güvenlik korucu başları ile yemekte bir araya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:03
Kaymakam Dundar, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Cumhuriyet savcıları Erkan Sarı ve Ercan Şahan, adli hakimler Hakan Ulu ve Cihad Ramazan, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü'nün de katılımıyla güvenlik korucu başları ile bir araya gelen , mahallelerde güvenliği sağlayan güvenlik korucularının talep ve sorunlarını dinlediklerini söyledi. Dundar, "Bizler için güvenlik korucularımız çok önemlidir. Asker ve polis gibi onlar da güvenliğimizi korumakla görevliler. Yalnız olmadıklarını, devletimizin her zaman yanlarında olduğunu bilmelerini hissettirmek istedik. Emniyet ve jandarmanın yanında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumakta görevli güvenlik korucularımız da bu kutsal görevde yer almışlar. Her zaman dosta güven, düşmana korku vermişlerdir. Zaman zaman şehit ve gazilerimiz oluyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi şehit ve gazilerimizle birlikte oldu, olacaktır. Vatan uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, gazilerimize sağlık dolu ömür diliyorum. Kapımızın her zaman sizlere açık olduğunu hatırlatır, görevlerinizde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

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Kaymakam Dundar, güvenlik korucularıyla bir araya geldi
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