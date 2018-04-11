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Minik 'in oyun arkadaşı

'ın merkez Karacaören köyünde 1,5 yaşındaki Albuk, günün büyük bir bölümünü ailenin 'Maviş' adlı siyle geçiriyor. Minik Meryem, yanından bir saniye bile olsun ayrılmayan 'Maviş'i besliyor, birlikte oynuyor.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:15
Minik Meryem'in oyun arkadaşı kedi

Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Estonya kökenli Türk vatandaşı Avgust Albuk'un kızı , ailesinin yavruyken besleyip büyüttüğü leri 'Maviş' ile kısa sürede çok iyi bir kurdu. Meryem, yanından ayrılmayan kediyi elleriyle besleyip, birlikte oynuyor. Minik Meryem, 'Maviş'i zaman zaman kucağına alıp, bir bebek gibi sallıyor.

?Kızının kedi ile yiyeceklerini paylaştığını söyleyen baba Avgust Albuk, "Kızımız çoğu zaman bizden çok onunla zaman geçiriyor. Kızımızın en yakın dostu olan Maviş de Meryem'i göremediği zaman eve girip bekliyor. Köye gelen yabancılar, ikisini birlikte görünce, oturup büyük bir zevkli onları izliyor" dedi.

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Minik Meryem'in oyun arkadaşı kedi
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