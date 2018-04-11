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Vezirköprü’de uçurtma şenliği

’un Vezirköprü ilçesinde etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:32
Vezirköprü’de uçurtma şenliği

Vezirköprü Stadında yapılan şenlikte, Müdürlüğü tarafından temin edilen 250 uçurtma çocuklara dağıtılarak protokol eşliğinde rüzgara bırakıldı.

kutlama etkinliklerine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Garnizon Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Rıdvan Kesmen, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Başkanı Melih Çöhce, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve polisler katıldı.

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Vezirköprü’de uçurtma şenliği
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