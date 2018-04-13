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Daday’da muhtarlar toplantısı yapıldı

’nun Daday ilçesinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:32
Daday’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Daday'da her ay düzenli bir şekilde muhtarların istek ve taleplerini almak amacıyla düzenlenen toplantının Nisan ayı birleşimi yapıldı. Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir başkanlığında İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen birleşim saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Özdemir, gündeme dair bazı konular hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Toplantıda Halk Sağlığı Merkezinden gelen görevliler tarafından muhtarlara Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) Hastalığı, karbonmonoksit zehirlenmesi ve su kirliliği konularında eğitimler verildi. Daire amirlerinin de katıldığı toplantı soru cevap ve dilek temenni bölümü ile son buldu.

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Daday’da muhtarlar toplantısı yapıldı
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