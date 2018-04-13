Giresun'da fındıkta çölden gelen tehlike

Türk tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ve dünyada ihtiyacın yüzde 70'ini Türkiye'nin karşıladığı fındıkta yeni bir hastalık tespit edildi. Son 5 yıldır külleme hastalığı ile mücadele edilen fındıkta ortaya çıkan bu yeni hastalık fındık dallarını kurutarak kullanılmaz hale getirerek adeta bahçeyi eritiyor.

Konuya ilişkin gerekli araştırmaların başladığını belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurttin Karan, yayılması halinde hastalığın küllemeden daha ciddi sonuçlar doğuracağını kaydetti. Hastalığın nasıl fındığa bulaştığı konusunda açıklamalar yapan Karan, üreticilerin bahçelerinde gördüğü hastalıklı dalları diplerinden keserek bahçeden uzaklaştırması gerektiğini söyledi. Karan, "Geçtiğimiz haftalarda yağmurla beraber çölden gelen toz bulutları fındık bahçelerinde etkili oldu. Bu toz bulutları ile beraber de yeni bir hastalık fındık bahçelerinde türedi. Fındık ocaklarının açmasına rağmen, yeşillenmesine rağmen bu hastalığın etkisiyle açan yaprakların kuruduğuna şahit olduk. Bunun bakteriyel bir hastalık olduğunu düşünüyoruz ama kesin kanıya varmak için laboratuvar ortamında incelememsi gerekiyor" dedi.

"GÖRDÜĞÜNÜZÜ KESİN"

Hastalıkla mücadele konusunda şu anlık yapılması gerekenleri aktaran Karan, "Biz öncelikle üreticilerimize hastalıklı olan dalları dibinden kesip bahçeden çıkartılmasını öneriyoruz. Bu işlemin daha sonra kimyasal bir müdahaleye dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Bu hastalığı ciddi bir hastalık olarak düşünüyoruz çünkü 100 ocak olan yerde 5-6 tane fındık ocağının kuruduğuna şahit olabiliyoruz. İnşallah bu hastalık bölgemizde yayılmaz diye umut ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Karan, hastalıkla alakalı, bu bakteriyel bir hastalık ise yayılırsa bütün bahçelerde küllenmeden daha etkili bir hastalık olacağı fikrini taşıdığını sözlerine ekledi.