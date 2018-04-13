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Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı

'de otomobilde kilitli kalan çocuk, yarım saat süren çabanın ardından çıkarıldı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:03
Otomobilde kilitli kalan çocuk kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapmak için kızıyla birlikte evinden ayrılan Emre Meydan, aracını kent merkezindeki Hasanbey Caddesi üzerine park etti.

Aracın anahtarını ve 3 yaşındaki kızı Yağmur'u otomobilde bırakarak markete giden baba, aracının başına geldiğinde küçük kızın oynarken kapıyı kilitlediğini fark etti.

Çevredekilerden yardım isteyen baba, yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kapıyı tel yardımıyla açarak küçük kızı araçtan çıkardı.

Babanın kapıyı açması için kızını ikna etme çabaları ile aracın kapısını açmaya çalıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

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