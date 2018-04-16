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2. Akçaabat çocuk tiyatroları şenliği düzenlendi

ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuklara yönelik tiyatro şenliğinin bu yıl ikincisini düzenledi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:26
2. Akçaabat çocuk tiyatroları şenliği düzenlendi

10 - 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliğine Devlet Tiyatrosu, Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu ve Ayışığı Sahnesi grupları katıldı.

Organizasyon sonunda konuşan ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, düzenlenen etkinlik ile çocukların kısa zaman diliminde tiyatro oyunlarını ilgiyle izlediğini belirterek, "Tiyatro grupları tarafından da eğitici bilgiler eğlenceli bir dille çocuklara anlatıldı. Katılan çocuklara çeşitli dergi ve hediyeler de verildi. Mart ayında düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günlerine ve şimdiki Çocuk Tiyatroları Şenliğimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Müdürü Uğur Keleş ve tüm ekibine, ayrıca diğer katılan tiyatro gruplarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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2. Akçaabat çocuk tiyatroları şenliği düzenlendi
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