2. Akçaabat çocuk tiyatroları şenliği düzenlendi

10 - 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliğine Trabzon Devlet Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu ve Ayışığı Sahnesi grupları katıldı.

Organizasyon sonunda konuşan Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, düzenlenen etkinlik ile çocukların kısa zaman diliminde tiyatro oyunlarını ilgiyle izlediğini belirterek, "Tiyatro grupları tarafından da eğitici bilgiler eğlenceli bir dille çocuklara anlatıldı. Katılan çocuklara çeşitli dergi ve hediyeler de verildi. Mart ayında düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günlerine ve şimdiki Çocuk Tiyatroları Şenliğimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş ve tüm ekibine, ayrıca diğer katılan tiyatro gruplarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

