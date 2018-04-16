Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu

Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu

'ın Elbistan ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin Ceyhan Nehri’ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:13
Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu

Alınan bilgiye göre, Serhat A'nın kullandığı 01 V 4133 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıktan sonra Ceyhan Nehri'ne uçtu. A. ile kardeşi Suzan A., suya gömülen otomobilden kıyıya güçlükle çıkabildi. Kazada Suzan A., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serhat A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil çekici yardımıyla nehirden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaca çarpan otomobil nehre uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN