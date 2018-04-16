Down sendromlu çocuklar yararına resim sergisi ve kermes

İskenderun Down Kafe'de gerçekleştirilen kermes ve resim sergisinin açılışını, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil ve KADEM İl Başkanı Selma Tunç gerçekleştirdi.

Kermeste, Hatay yöresine ait yemek ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra, okul öncesi eğitim kurumu öğrenci ve öğretmenlerinin çalışmalarıyla hazırlanan resim ve el işleri sergilendi.

Okul öncesi eğitim gören minik ellerin eğitmenleri nezaretinde yaptıkları birbirinden farklı el becerisi ürünlerin de yer aldığı kermes, down sendromlu çocuklar ve vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Özel okul öncesi eğitim kurumları kurucu müdürü Selma Türkoğlu, öğrencilerinin el becerileriyle yaptıkları ürünlerin de bulunduğu kermesin geliriyle down sendromlu çocukları katkı vermek istediklerini söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile eşi Feray Dingil, down sendromlu çocukları yararına düzenlenen kermeste okul öncesi öğrencilerinin yaptıkları el becerileri ürünleri yakından inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Davetliler tarafından yoğun ilgi gören kermes ve sergide ayrıca Satranç Turnuvası düzenlendi ve turnuvalarda başarılı olan öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Dernek olarak büyük bir aile olduklarını, her hafta farklı programlar ile hem çocuklarla ve hem de aileleriyle etkinliklerde bir araya geldiklerini belirten Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, "Bu çocuklarımızın toplumla bütünleşmelerini, daha iyi bir yaşam sağlamak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Down sendromlu çocukların yararına düzenlenen kermes ve resim sergisinde, hazırlanan yemek ve pastalar çocuklar başta olmak üzere tüm misafirlere ikram edildi.

Etkinliğin sonunda çocuklar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.