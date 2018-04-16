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Kaybolan çobanın cesedi bulundu

'un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede kaybolan çobanın cesedi bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:27
Kaybolan çobanın cesedi bulundu

Geçen hafta Cumartesi günü Mahmatlı Köyü çevresinde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren P.K. (54) isimli çobandan bir daha haber alamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden Jandarma ekipleri, 'dan getirilen iz takip köpeği Hisar ve ekipleriyle birlikte kaybolan çobanı aramaya başladı. Kalabalık bir ekiple uzun aramalar sonucunda kaybolan çoban Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede ölü olarak bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından P.K.'nın cesedi otopsi için Ankara Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaybolan çobanın cesedi bulundu
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