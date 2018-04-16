Malazgirt’te ‘fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi’ açıldı

İlçenin Adalar Mahallesi'nde açılan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde öğrenci kayıtlarının başlandığını belirtildi. Yeni açılan rehabilitasyon merkezinde, Malazgirt'te bulunmayan bedensel engelli bireylere yönelik destek programı ve işitsel engelli bireyler destek programı bulunmaktadır. Özel destek odalarında bireylere kaliteli eğitim ve hizmet sunacak olan kurumun, işitme engelliler için hazırlanmış odaları ise özel yalıtımla ve fizik tedavi odaları da günlük yaşamlarında rahat hareket etmelerini sağlayacak oyunlar ve aletlerle destekleniyor. Merkezin; bedensel, işitme, zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluklar, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal olarak becerilerini geliştirmek ve topluma daha hazır hale getirmek için eğitim vereceği bildirildi.



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