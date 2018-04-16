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Taşköprü’ye dikilen 70 bin lale açtı

tarafından dikilen 70 bin adet lalenin açmasıyla birlikte ilçe ayrı bir görünüme kavuştu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:22
Taşköprü’ye dikilen 70 bin lale açtı

Park Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçenin çeşitli yerlerine dikilen 70 bin adet lale baharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte açtı. Kış sezonunda dikimi yapılan ve ilk baharın gelişiyle çiçek açan laleler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Tarihi Taş-Köprü etrafı başta olmak üzere parklara ve ilçe girişinde ki yeşil alanlara dikilen laleler fotoğrafçılarında ilgi odağı oldu.

Taşköprü Belediye Başkanı , Taşköprü ilçesinin yeşillik alanlarına ve ilçe girişine dikilen 11 farklı çeşitte 70 bin lalenin açmasıyla birlikte, ilçenin daha güzel ve farklı bir görünüme kavuştuğunu belirterek, lalenin Türk kültürü ve sanatında da ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşlar ise, bir çok ilde bile olmayan bu peyzaj ve görsellikten dolayı Belediye Başkanı Arslan'ı ve personelini tebrik etti.

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Taşköprü’ye dikilen 70 bin lale açtı
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