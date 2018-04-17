2 milyon lira devlet desteği ile modern süt üretim tesisi açtı

Pınarüstü köyünde devlet desteği ile modern bir tesise sahip olduğunu söyleyen Haşim Yumlu, 120 olan hayvan sayısını 2 yılda 700'e çıkarmayı planladığını, mevcut hayvanların doğumu ile süt veriminin günlük 4 tona ulaşacağını söyledi. Her bir inekten günde 25 kilogram süt alındığını bunun 10 kilosunu buzağılara geri kalanı ise Muş ve ilçelerde pazarlandığını belirten Yumlu, "Devlet desteği olmasaydı böyle bir tesisi kurmam iskansızdı.

İşletmede elde edilen sütleri peynir, yağ ve yoğurt yapmak için ek ikinci bir proje yapmaya başladık. Sütleri pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü süte büyük talep var" diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Beytullah Uygur ise 2 milyonu hibe olmak üzere işletmenin 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Uygur, "Tesiste 120 Simental büyükbaş inek var. Bu tür işetmelere destek veriyoruz.

Modern işletmede makine ekipmanları, ahırlar, doğumhaneler ve güzel bir çevre düzenlemesine sahip. Bölgenin sayılı işletmelerinden olan tesiste süt üretim kapasitesi gün geçtikçe artacak ve ülkemizin süt üretimine de çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

