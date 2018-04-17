Adli olaylarda hemşirelerin önemi anlatıldı

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programda sunum yapan Doç. Dr. Nurcan Çalışkan, hızla aratan nüfusun karmaşık bir yapıyı da beraberinde getirdiğini belirterek, günümüzde suç oranlarının da arttığını söyledi. Önceden işlenen suçların genelde şahsi olduğunu belirten Çalışkan, günümüzde, daha çok sistematik ve karışık suç ve suç örgütleriyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Herhangi bir şüpheliyi bir suçu işlemekten dolayı, suçlayabilmek için somut delillere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Doç. Dr. Çalışkan, "Eğer kişinin suçla bağlantısı kanıtlanamıyorsa, biz o kişiyi masum olarak görüyoruz. Bu nedenle somut kanıtlar ve deliller, bizim için oldukça önemlidir ve adli bilimlerin önemli araçlarından biridir." diyerek hemşirelerin görev sırasında adli delil sayılabilecek unsurlara özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hemşirelerin önceliğinin hastalara bakım olduğunun üzerinde önemle duran Doç. Dr. Nurcan Çalışkan, bakım görevini yerine getirirken adli olaylarda kanıtların titizlikle toplanması gerektiğine dikkat çekti. Hemşirelerin küçük bir dikkatinin, önemli bir adli olayı açıklığa kavuşturacağına işaret eden davetli konuşmacı, "Herhangi bir vakada olaylara nasıl yaklaşacağımızı hemşireler olarak çok iyi bilmemiz gerekir. Eğer bilmiyorsak bilgi eksikliğimiz varsa, kanıtlara zarar veririz. İstemeden de olsa adli vakaların incelenmesine engel olabiliriz. Hemşirelerin en çok suçlandığı durumlar; kanıtları yok ettiğine dair şüphelerdir" şeklinde konuştu.

Konferans sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Doç. Dr. Nurcan Çalışkan'a, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

