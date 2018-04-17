Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Arpaçay Kaymakamı Koç, öğrencilerle buluştu

Koç, öğrencilerle buluştu

Abdil Koç, öğrencilerle bir araya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:10
Arpaçay Kaymakamı Koç, öğrencilerle buluştu

, göreve başladığı günden itibaren başlattığı öğrencilerle bir araya gelme etkinliği aralıksız sürdürüyor.

, bir araya geldiği öğrencilerle, öğrencilik yıllarını paylaştı. Meslek seçimi ve kaymakamlık mesleği hakkında öğrencileri bilgilendiren Koç, öğrencilerin geleceğiyle ilgili yapacakları planları çok iyi düşünmeleri gerektiği konusunda da uyardı.

Öğrencilere öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Koç, yabancı dil bilmenin ayrıcalıklarını da öğrencilerle paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arpaçay Kaymakamı Koç, öğrencilerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN