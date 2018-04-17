Arpaçay Kaymakamı Koç, öğrencilerle buluştu

Kaymakam Abdil Koç, göreve başladığı günden itibaren başlattığı öğrencilerle bir araya gelme etkinliği aralıksız sürdürüyor.

Kaymakam Koç, bir araya geldiği öğrencilerle, öğrencilik yıllarını paylaştı. Meslek seçimi ve kaymakamlık mesleği hakkında öğrencileri bilgilendiren Koç, öğrencilerin geleceğiyle ilgili yapacakları planları çok iyi düşünmeleri gerektiği konusunda da uyardı.

Öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Koç, yabancı dil bilmenin ayrıcalıklarını da öğrencilerle paylaştı.

