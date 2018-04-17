Belediye personeline hizmet içi eğitim

Elazığ Belediyesi Yazi İşleri Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik düzenlenen "Çevre ve Sağlık" konusundaki eğitimi Çevre Kontrol

Müdürlüğü personeli Mühendis Levent Harputlugil verdi.

Çevrenin hastalıklara zemin hazırlayabildiğini ve doğrudan hastalık nedeni olabildiğini aktaran Harputlugil,"Hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir, hastalıkların gidişi ve sonucunu etkileyebilir. Dolayısıyla sağlıklı bir çevre, sağlıklı insanlar demekken, sağlıksız bir çevre de sağlıksız insanlar anlamına gelmektedir. İnsan sağlığını etkileyen temel faktörler kişisel ve çevresel faktörler olarak ikiye ayrılıyor. Kişisel faktörlerin, genetik yapı, yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite gibi bireyin kendisinden kaynaklanan durumlardır. Çevresel faktörleri ise soğuk ve sıcak hava, atıklar, zehirli maddeler, aile ve sosyal çevre gibi kişinin yaşadığı çevreden kaynaklanan durumlardır" dedi.

Sağlığı doğrudan veya dolaylı etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınması uygulamalarına çevre sağlığı adı verildiğini anlatan Harputlugil, "Çevre sağlığı, insanların sağlıklı olarak hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan çok temel bir kavramdır. Hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli etkenlerin başında çevre gelmektedir"ifadelerini kullandı.

