Boğazlıyan'da öğrenciler okul bahçesine gül dikti

Öğrencilere başta doğa sevgisi kazandırmak ve okul bahçelerini güzelleştirmek için öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte gül dikimi gerçekleştirdiklerini anlatan Okul müdürü Yener Eseryel,"Okul bahçesinde kullanılmayan boş olan ve görüntü olarak hoş olmayan yerler vardı. Biz de öğretmen, öğrenci ve velilerle bir çalışma yaparak okul bahçemize gül dikmeye karar verdik. Bir komisyon oluşturarak 330 yediveren gül alarak öğrencilerimizin de isimlerini yazıp kendi elleriyle dikimini gerçekleştirdik. Bir velimiz de bu kadar gülü tek tek sulamak yerine bahçemize damlama sistemi kurdu. Öğretmenlerimize, velilerimize ve gülleri diken öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



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