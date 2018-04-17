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Boğazlıyan'da öğrenciler ne gül dikti

Boğazlıyan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve veliler, nin güzelleşmesi için 330 adet yediveren gül dikti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:44
Boğazlıyan'da öğrenciler okul bahçesine gül dikti

Öğrencilere başta doğa sevgisi kazandırmak ve okul bahçelerini güzelleştirmek için öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte gül dikimi gerçekleştirdiklerini anlatan Okul müdürü Yener Eseryel,"nde kullanılmayan boş olan ve görüntü olarak hoş olmayan yerler vardı. Biz de öğretmen, öğrenci ve velilerle bir çalışma yaparak okul bahçemize gül dikmeye karar verdik. Bir komisyon oluşturarak 330 yediveren gül alarak öğrencilerimizin de isimlerini yazıp kendi elleriyle dikimini gerçekleştirdik. Bir velimiz de bu kadar gülü tek tek sulamak yerine bahçemize damlama sistemi kurdu. Öğretmenlerimize, velilerimize ve gülleri diken öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Boğazlıyan'da öğrenciler okul bahçesine gül dikti
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