Doğu'da turizmin parlayan kenti: Van

Kayak merkezleriyle kış turizminin, yüksek dağları ve doğal güzellikleriyle doğa turizminin, son teknolojik sistemlerle desteklenen hizmetleriyle sağlık turizminin, tarihi kilise, cami ve mezarlıklarıyla inanç turizminin ve Van Gölü'nün doğa harikası koylarıyla yaz turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Van, yapılan yatırımlar sayesinde kabuğunu kırarak yükselişini sürdürüyor.

Geçen yıl 500 binin üzerinde yabancı turisti ağırlayarak tarihinin en yüksek rakamlarından birine ulaşan Van, sağlanan huzur ve güvenlik ortamı, yürütülen tanıtım çalışmaları sonucu bu yıl kente gelen yabancı turist sayısını geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 35 artırdı.

Van, son zamanlarda ağırladığı turist sayısıyla Türkiye'de en çok turist çeken illeri arasında ilk sıralarda yer aldı.

"TURİST SAYISI GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 35 ARTTI"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın turizm alanında geçen yıla oranla daha hareketli günler yaşadığını söyledi.

Geçen yıl 500 bin civarında İranlı turistin sadece Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak kenti ziyaret ettiğini anımsatan Zorluoğlu, Hakkari bölgesinden gelen turistlerle bu sayının 500 bini aştığına dikkati çekti.

Zorluoğlu, bu yıl, ilk üç ay verilerine göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 35 artış olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl ocak, şubat, mart aylarında ilimizi ziyaret eden turist sayısı 140 bini aştı. Aynı dönemde geçtiğimiz yıl 105 bin civarındaydı. Bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü yaz aylarında daha fazla yabancı turist ziyaret ediyor." dedi.

Van'a sadece İran'dan değil Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden de turist çekmek için yoğun çalışma içinde olduklarını anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bir turizm stratejimiz var. O çerçevede tüm sektörlerle kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Van turizm bakımından çok zengin bir yöre. Henüz bu potansiyelinin büyük bölümünü kullanamıyor. Her ne kadar Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller sıralamasında ilk sıralarda yer alıyorsa da potansiyelimizin çok daha fazla olduğuna inanıyoruz."

Zorluoğlu, bölgesel perspektifle baktıklarında Van'a, Bitlis, Doğubeyazıt, Ağrı, Hakkari ve Yüksekova'yı eklediklerinde, bölgede henüz keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyelin olduğunu, bunu yıllar içinde en iyi şekilde ortaya çıkarmaya çalışacaklarını kaydetti.

"Gelen yerli yabancı bütün misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz." diyen Zorluoğlu, bu amaçla valilik ve büyükşehir belediyesi öncülüğünde tüm kamu kurumları ve özel sektörle çalıştıklarını ifade etti.

Zorluoğlu, nevruz tatilinde İran'dan gelen ziyaretçiler için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, valiliğin koordinasyonunda 20 gün süren alışveriş festivali düzenlediklerini, birçok aktivite ile kentin sokaklarını süslediklerini söyledi.

İranlı turistlerin bundan memnun kaldığını, alışverişlerini yaparak, sokaklarda, caddelerde hoşça vakit geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, "İranlı ziyaretçilerimiz gösterilere, müziğe, konserlere, sanata şahit oldular ve geri dönüşler de çok olumlu oldu. Van'da ilk kez enformasyon bilgi ofisi kurduk. Yabancı misafirlerimiz için her türlü bilgiyi alabilecekleri ve şikayetlerini iletebilecekleri bir ofis oluşturduk. Bu da çok önemli katkı sağladı." dedi.

"YENİ PLAJLAR AÇARAK TURİSTLERİN KALMA SÜRELERİNİ UZATACAĞIZ"

İranlıların dinlenmek, eğlenmek, alışveriş yapmak, tarihi ve turistik mekanları dolaşmak için kente geldiklerini söyleyen Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de bütün adımlarımızı bu ihtiyaçları karşılama anlayışıyla atıyoruz. İran'dan ya da yurt dışından gelen misafirlerimizin sahillerimizden, plajlarımızdan maksimum oranda yararlanmalarını arzu ediyoruz. Bu onların ilimizde kalma sürelerini de artırıyor. Bu bakımdan büyükşehir ve sahilde bulunan ilçe belediyeleri olarak yeni plajlar açıyoruz, mevcut plajları düzenliyor ve misafirlerimizin kullanımına açıyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuluyor. Van Gölü, birçok muhteşem koyu ve plajı barındırıyor. Biz küçük dokunuşlarla buraları hizmete açıyoruz."

&NBSP;"MART AYINDA 62 BİN 500 İRANLI TURİST GELDİ"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci de Van'ın bölgede bir açık hava müzesi gibi Urartulardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan önemli bir tarihi kent olduğunu hatırlattı.

Van'ın, birkaç yıl öncesine kadar özellikle turizm alanında hak ettiği yerde olmadığını anlatan Çiftci, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hükümetimizin yaptığı yatırımlar ve yürütülen çalışmalarla Van turizmde ilerlemeye başladı. Kapıköy Sınır Kapısı'nın faaliyetlerini geliştirmesiyle özellikle İran'dan gelen turist sayısında önemli bir artış yaşanıyor. 2016'da 338 bin İranlı turist ülkeye Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparken, bu rakam 2017'de 500 bine yaklaştı. 2018'in ilk üç aylık döneminde de 142 bin 500 turist ilimize Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Bu, çok önemli bir rakam. Sadece nevruz tatilinin yapıldığı mart ayında kentimize gelen turist sayısı 62 bin 500. Bu, İranlıların Van'ı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar geçtiğimiz yılın rakamlarını çok geride bırakacağımıza inanıyoruz. Hükümetimizin yatırımları, yürütülecek çalışmalar ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyon çalışmasının tamamlanmasıyla Van bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri olacak."

Çiftci, bundan sonra turistleri daha çok kentte tutmak için çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İki yıldan bu yana Van'ın ekonomisine İranlı turistlerin yaptığı alışverişin büyük katkı sunduğunun gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Van esnafı bu sayede en verimli günlerini yaşıyor. Son günlerde gündeme getirilen İran'ın sınır kapılarındaki harç oranlarını artırması konusu var. Bu sadece Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapsayan bir durum değil. Bütün yurt dışına çıkış kapılarında bu uygulama söz konusu. Daha yürürlüğe girmedi ama biz Van'ı etkilemesini beklemiyoruz. Bundan sonra turizmin yanı sıra İran ile ticaretin de geliştirilmesi konusunda çalışma yapmalıyız. Komşu ülkeyle turizmin yanı sıra ticari ilişkileri de artırırsak o zaman Van büyük bir gelişme gösterecek ve bölgenin en önemli cazibe merkezi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bes¸tepe Millet Ku¨ltu¨r ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Proje Bazlı Tes¸vik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Tes¸vik Belgesi Dagˆıtım To¨reni" yaptığı konuşmada bölgeye gelen İranlı turist sayısına dikkati çekerek, yatırım yapılması çağrısında bulunmuştu.