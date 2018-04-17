Elazığ'da “KYK Kültür Sanat Sokağı” sergisi

Elazığ Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Müdürlüğü öğrencileri tarafından "KYK Kültür Sanat Sokağı" yıl sonu sergisi bir alış veriş merkezinde açıldı. Öğrencilerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergiye Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kredi Yurtlar kurumu İl Müdürü Süphi Döner, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, STK temsilcileri, yurt müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Müdürlük olarak yıl içerisinde gerçekleştirilen kursların yıl sonu sergisi için bir araya geldiklerini belirten KYK İl Müdürü Süphi Döner, "Biz bugün burada yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin o hünerli ellerinde biçimlenen her birinin kendileri açısından şah eser olduğunu düşündüğümüz eserlerin sergisini açıyoruz. Sergimize fevkalade coşkulu, kalabalık bir katılım var. Bundan dolayı halkımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz burada gençlerimizin ellerinde biçimlenen sanat eserleri arasında filografi, rolye, geleneksel el sanatları, dikiş, nakış, geri dönüşüm malzemesinden elde edilen ev malzemeleri başta olmak üzere bir çoğunu sergilemiş oluyoruz. Bu ürünlerin tamamı gençlerimize usta öğreticiler eşliğinde öğretilen ürünlerden ibaret. Sene içerisinde yurtlarımızı gezdiğimizde gençlerimizin gerçekten bu çalışmalara çok etkili, verimli ve güzel duygularla katıldığını gözlemledik. Buda bizi fevkalade sevindirdi. Biz sadece Kredi Yurtlar Kurumu olarak ilimizde barınan öğrencilerimize klasik bir barınma beslenme hizmetinden öte onların konforlu bir hayat sürmeleri için, boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri içinde eğitim programları düzenliyoruz. Gençlerimizde bu düzenlediğimiz programlara katılarak birçoğu belki de burada katıldıkları o kurslarda geleceklerine dair bir sanat sahibi olacaklar. Belki birçoğu burada kendilerine bir geçim kaynağı oluşturacaklardır" dedi.

2 gün açık kalacak serginini açılışını ise protokol üyeleri yaptı.