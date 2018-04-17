Gevaş’ta müzik, tiyatro ve imza günü etkinliği

Yaklaşık 300 öğrenci ve öğretmenin sene başından beri yürüttüğü 'İnsan ve Medeniyet Hareketi/Pusula Okuma Kulübü' projesi kapsamında yapılan ikinci şenlik, Vizontele Sinema Salonu ve bahçesinde yapıldı. Yazar Seyfullah Şener ve ekibi, 'Tembihname' gösterilerinden sonra kitaplar imzalandı. Hazırlanan sürpriz rulolarda hediye kitap kazanan 50 öğrenci, ağaç dallarına asılan kitaplardan beğendiklerini aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki gitar topluluğu ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, Gevaş Belediye Başkanlığı ve Bay Börek tarafından öğrencilere poğaça ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Koordinatörü Emrah Atiş, sene başından beri 300 öğrenci ve öğretmenle sürdürdükleri okuma seferberliği kapsamında 6 kitap okuduklarını söyledi. Atiş, "Kitaplar üzerine her grup lideri öğretmenimiz, iki haftada bir toplanarak öğrenciler ile kitap hakkında konuştu, değerlendirmede bulundu. Kitabın konusu ile alakalı filmler izlendi, münazaralar yapıldı. Amacımız, çocuklardaki okuma kültürünü alışkanlık haline getirmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki kitaplar var" dedi.

Şenlik; öğrenci ve öğretmenlerin halay çekmesiyle sona erdi.