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ve ler kan bağışladı

’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen bir okulda leri ve ler 'a kan bağışında bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:48
Öğretmen ve veliler kan bağışladı

Çocukları gelecekte na teşvik etmek ve örnek olmak amacıyla Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulunda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla "Kan Veren Can Verir Projesi" kapsamında ler ve ler 'a kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Kadir Başdağ, "Kızılay ile birlikte bir kan bağışı programı düzenlemek istedik. Velilerimize 3 gün öncesinden böyle bir kampanyayı düzenleyeceğimizi bildirdik. Gerçekten katılım yüksek oldu. Çocuklarına da kan bağışının önemini aktardılar. Bizler her anlamda sosyal faaliyeti gerçekleştiren bir okuluz" dedi.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, hedeflerinin, insanların daha fazla kan bağışı yapmasını sağlamak olduğunu belirterek, insanların Kızılay'a güveni tam ve bu yüzden özellikle Fatsa bölgesinde kan bağışları çok üst seviyelerde. Verilen bir ünite kan ile üç kişinin hayatı kurtarılıyor. Okul yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Velilerin katılım ile kan bağışı kampanyasını düzenledik" diye konuştu.

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Öğretmen ve veliler kan bağışladı
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