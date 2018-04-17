Öğretmen ve veliler kan bağışladı

Çocukları gelecekte kan bağışına teşvik etmek ve örnek olmak amacıyla Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulunda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla "Kan Veren Can Verir Projesi" kapsamında öğretmenler ve veliler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Kadir Başdağ, "Kızılay ile birlikte bir kan bağışı programı düzenlemek istedik. Velilerimize 3 gün öncesinden böyle bir kampanyayı düzenleyeceğimizi bildirdik. Gerçekten katılım yüksek oldu. Çocuklarına da kan bağışının önemini aktardılar. Bizler her anlamda sosyal faaliyeti gerçekleştiren bir okuluz" dedi.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, hedeflerinin, insanların daha fazla kan bağışı yapmasını sağlamak olduğunu belirterek, insanların Kızılay'a güveni tam ve bu yüzden özellikle Fatsa bölgesinde kan bağışları çok üst seviyelerde. Verilen bir ünite kan ile üç kişinin hayatı kurtarılıyor. Okul yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Velilerin katılım ile kan bağışı kampanyasını düzenledik" diye konuştu.

