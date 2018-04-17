Tekkeköy yeşille bütünleşti

İlçedeki hızlı yapılaşmaya karşı nefes alınacak alanların ve oksijen deposu ağaçların, ormanlık alanların sayısını arttırmayı hedefleyen Tekkeköy Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda refüjlere, kaldırımlara, parklara, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri gibi alanlar başta olmak üzere ağaçlandırma için ayrılan yerlere fidan dikiyor ve ağaçlandırıyor.



YEŞİL ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Tekkeköy'de dört yıldır sürdürülen fidan seferberliğinin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Hızla betonlaşan şehirlerin nefes alacak alanlara ihtiyacı var. Bizler de bu gereklilikleri görerek ilçemizde park, bahçe, yeşil alanların arttırılmasının yanında özellikle oksijen deposu ağaçların sayısının arttırılması konusunda önemli çalışmalar yürüttük" dedi.

Her yıl Tekkeköy'ün çeşitli yerlerine binlerce fidan dikildiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizi yemyeşil ağaçlarla, fidanlarla çeşitli süs bitkileri ile süslemek modern görünümün yanında yeşilin dinlendirici büyüleyici güzelliğini ilçemizde hissettirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçemiz sınırlarında belirlenen noktalara binlerce fidan ve ağaç diktik. Bunun yanında özellikle ilçe merkezinde yeşil alanları arttırmak, ağaç sayısını çoğaltmak için özel bir çalışmalar yaptık. Tüm kaldırımlarımıza durumuna ve uygunluğuna göre ağaçlar diktik. Bilindiği gibi ağaçlar hoş görünümünün yanında birer oksijen deposudur. İlçemizdeki tüm cadde, sokak ve mahalle aralarındaki kaldırımlarımıza ağaçlar dikerek ilçe merkezimizi yeşilin eşsiz büyüleyici güzelliği ile bütünleştirmeyi başardık" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLARA AĞAÇ SEVGİSİ AŞILANMALI"

Öğrencilere ağaç sevgisinin aşılanmasının gerekliliğine vurgu yapan Başkan Togar, "Evlatlarımıza küçük yaşlarda ağacın önemini anlatmalıyız ve ağaç sevgisini çocuklarımıza nakşetmeliyiz. Bu kapsamda bizler üzerimize düşen görevlerine yerine getirerek okullarımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımız ile ortaklaşa fidan dikme etkinlikleri düzenliyoruz. İlçemize yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırmak, öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak, fidan dikimi alışkanlığını edindirmek, çevre bilinci uyandırmak ve ilçemizi yeşille buluşturma gibi çalışmalarımız kapsamda bugün Tekkeköy İlk-Ortaokulu öğrencilerimiz ile birlikte Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlk-Ortaokulu önünde bulunan alana fidan diktik. Bugün buraya diktiğimiz fidanlar ağaca, ağaçlarda ormana dönüşecek. Fidanlar çocuklarımız ile birlikte büyüyecekler ve her biri farklı yarar sağlayacak. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin oluşmasını sağlayan Tekkeköy İlk-Ortaokulu yöneticilerini, öğretmenlerini ve özellikle öğrencilerimiz kutluyor ve Oksijen deposu ormanların önemini bilen ve bu bilinçle yetişen bu pırıl pırıl evlatlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.