Van’da Sağlık Sokağı trafiğe açılıyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla sokak kısa süre içerisinde araç trafiğine açılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, 400 metrelik sokakta zemin etüt çalışmaları yapılarak, zeminin taşıma gücünün belirlendiğini söyledi. Sağlık Sokağı çalışmalarının belediyenin kendi işgücü ile yürütüldüğünü belirten Bartın şunları söyledi:

"Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda, imarda yol olarak görünen, ancak halihazırda çıkmaz sokak olan 'Sağlık Sokağı'nı trafiğe kazandırıyoruz. Buradaki temel amacımız, Beşyol trafiğini rahatlatacak alternatif çözümler ortaya koymaktır. Bu çalışma tamamlandığında, Hastane Caddesi'ni tercih eden sürücülerimiz, Beşyol Kavşağı'nı kullanmadan buradan Defterdarlık Caddemize çıkabilecekler. Bu sayede hem alternatif bir güzergahı trafiğe kazandırmış olacağız hem de Beşyol Kavşağı'nın trafik yükünü azaltmış olacağız. Çalışmalarımız çevre esnafının da desteğiyle inşallah kısa süre içerisinde tamamlanacaktır."

