Van’da ‘Şoför Nebahat’ oyunu sahnelendi

Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yıllarca başarılı işlere imza atan Çiğdem Tunç'un kendi tiyatrosunu kurarak sahneye koyduğu 'Şoför Nebahat' adlı oyunda; Bora Gencer, Murat Parasayar, Abidin Yerebakan, Sema Aras, Melih Çardak, Deniz Salman, Gökçe Çiçek Özülkü, Onur Sarıaltın, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Çağrı Erceber, Soykan Kişioğlu, Melek Karabiber, Derya Yıldız, Ezgi Küçük ve Savaş Özkartal da rol aldı. İpekyolu Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan oyunu iki seansta yaklaşık bin kişi izledi.

Oyun sonunda oyuncuları tebrik eden İpekyolu Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Ercan Çiplak, belediye olarak kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, benzer etkinliklere bundan sonra da aralıksız devam edeceklerini vurguladı.