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’da ‘’ oyunu sahnelendi

’ın , ‘Kültür ve Sanat Günleri’ kapsamında ‘’ adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:41
Van’da ‘Şoför Nebahat’ oyunu sahnelendi

Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yıllarca başarılı işlere imza atan 'un kendi tiyatrosunu kurarak sahneye koyduğu '' adlı oyunda; Bora Gencer, Murat Parasayar, Abidin Yerebakan, Sema Aras, Melih Çardak, Deniz Salman, Gökçe Çiçek Özülkü, Onur Sarıaltın, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Çağrı Erceber, Soykan Kişioğlu, Melek Karabiber, Derya Yıldız, Ezgi Küçük ve Savaş Özkartal da rol aldı. tarafından ücretsiz sunulan oyunu iki seansta yaklaşık bin kişi izledi.

Oyun sonunda oyuncuları tebrik eden İpekyolu Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Ercan Çiplak, belediye olarak kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, benzer etkinliklere bundan sonra da aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

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Van’da ‘Şoför Nebahat’ oyunu sahnelendi
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