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Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

’da 10 yıl önce kendisine özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren fizyoterapistini yeniden isteyen bedensel engelli Ayşenur Güneş’in yüzünü Müdürlüğü güldürdü.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:43
Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Güneş ailesinin temasa geçtiği İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 18 yaşındaki Ayşenur Güneş'e 2 yıl boyunca egzersiz yaptıran fizyoterapist Barış Yalçın'ın şimdi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yaptığını öğrenmesi sonrası durumu anlattığı fizyoterapist Yalçın ile birlikte genç kızın 55 Evler Mahallesindeki evine gitti.

Karşısında Barış ağabeyini görünce çok sevinen Güneş'in egzersizleri için yeniden planlama yapıldı. Nergiz ile Yalçın'a teşekkür eden anne Nursel Güneş de tek hayalinin kızının yürümesi olduğunu söyledi.

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Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi
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