Bafra'da "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Bafra Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, Emenli Mahallesi'nde kendileri için tahsis edilen Çorak Ormanı'nın 60 dekarlık alanın 40 dekarında bakım, 20 dekarında da ağaç dikme çalışmaları başlattı. Başlatılan çalışmalarla 20 dekarlık alanda 19 bin adet fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen fidan dikimi öncesi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Cezaevleri ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 2018 yılını hükümlülere orman oluşturma yılı olarak ilan etti. Bu çerçevede Orman İşletme Müdürlükleriyle protokol yaparak ağaçlandırma ve mevcut ormanların bakımını üstleniyoruz. Bafra'da da 2018 yılı için Orman İşletme Müdürlüğü ile Emenli Mahallesi'ndeki 60 dekarlık alanın 20 dekarını ağaçlandırarak orman yapma,40 dekarını da bakım yapmak üzere protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde kamuya yararlı işte çalışma hükümlülüğü bulunan hükümlüler ağaç dikecekler. Hem toprakla buluşacaklar hem enerjilerini toprağa geçirecekler hem de faydalı bir iş yapmış olmanın verdiği mutlukla cezalarını infaz etmiş olacaklar. Ormanımızın adını da Adalet Ormanı koyduk. Niye bu ismi koyduk? Adalet hava kadar, su kadar, toprak kadar önemli. Bu ülkede yaşıyorsak devletimizin, vatandaşlarımızın en çok adalete ihtiyacı var. Meşhur bir söz var adliyelerde her yerde 'Adalet mülkün temelidir.' Biz de bu şiarla ormanımızın adını Adalet Ormanı koyduk" dedi.

Başsavcı Türkmen'in konuşmasının ardından Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, savcılar, hakimler, adliye ve cezaevi yöneticileri, Bafra Baro Temsilcisi Av. Serkan Dönüm, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, daire amirleri, Emenli Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ve kamuya yararlı işte çalışma hükümlülüğü bulunan hükümlüler fidanları toplarla buluşturdu.

