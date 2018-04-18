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Başkan larla buluştu

Altın Belediye Başkanı , Bucak Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederken taksici ıyla da kahvaltı sofrasında buluştu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:31
Başkan esnaflarla buluştu

Mesaisinin büyük bir kısmını yapılan projelere ve devam eden çalışmalara ayıran Başkan Tekintaş, mesaisinden artan zamanlarda ise kimi zaman parkta çocuklarla kimi zamanda kahvehaneler de vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Tekintaş, tüm bunların yanı sıra ilçede lık yapan vatandaşları da ihmal etmiyor.

Sabahın erken saatlerinde Bucak Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tekintaş, mahalledeki iş yerlerini tek tek dolaşarak esnaflara işlerinde kolaylıklar diledi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlarla da selamlaşan Altın Belediye Başkanı , kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap vererek yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bucak Mahallesi esnafını ziyaret ettikten sonra taksici esnafı ile buluşan Başkan Tekintaş, taksicilerin kahvaltı sofrasını da konuk oldu. Burada bir süre taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Tekintaş, daha sonra mahallede yapılan çalışmaları inceledi.

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Başkan esnaflarla buluştu
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