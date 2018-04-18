Bitlis'te Kadın Yaşam Merkezi açıldı

Açılışa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu eşi Şenay Ustaoğlu,Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, kursiyer kadınlar ve vatandaşlar katıldı.



Yaşım Merkezi'nin açılış kurdelesini kesen Vali Ustaoğlu,bir çok evde kadınların, el emeği göz nuru ile bir şeyler yaptıklarını ,fakat mekan sıkıntısından dolayı bu el emeklerinin değerlendirilmediğini belirterek şöyle konuştu:

-" Bitlis'te, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Kadın Yaşam Merkezlerimizde bayanlara yönelik yapılan çalışmalar var. Ama maalesef bunları sergilendiği ve satışa sunulduğu bir mekan sıkıntısı vardı. Burası, daha önce sağlık ocağı olarak kullanılıyordu. Biz de, belediye olarak alıp düzenlemesini yaparak, en fazla ihtiyaç olan ve bayanların vakit geçireceği bir yer haline getirdik. İki katlı bir bina.Burayı kadınların çocuklarıyla birlikte hem çalışıp, hem vakit geçirebilecekleri bir mekan haline getirdik. En önemlisi de, evde bir şekilde aile bütçesine katkı olsun diye yapmış oldukları el sanatlarının da satışlarının gerçekleşeceği bir mekana dönüştürdük. Bu çalışma ile Bitlis Belediyesi olarak ciddi bir boşluğu giderdiğimizi düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bol kazançlar diliyoruz."