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Dağı Tüneli’nde kaza: 1 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Dağı Tüneli içi Ankara istikametinde meydana geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 16:04
Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı tıra tünel içerisinde hızla arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen tırın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih'in olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Zeki'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 1 ölü
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