Bolu'da milyonluk vurgun yapan nakliye çetesi İstanbul’da yakalandı

Aralarında Bolu'nun da olduğu 10 farklı ilde fabrika ve iş yerlerinden sahte faturalarla nakliye işi yaparak milyonluk vurgun yapan İlhan K. ve Abdullah G., İstanbul'da gözaltına alındı. Şahısların Bolu'da yaptıkları soygun anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da faaliyet yürüten bir beyaz eşya fabrikasının yetkilileri, yaklaşık 250 bin liralık ürünü Antalya'ya göndermek üzere bir nakliye firması ile anlaştı. Nakliyeyi gerçekleştirecek olan şahıslar Bolu'ya gelerek Antalya'ya gönderilmek üzere hazırlanan ürünleri fabrikadan tıra yükleterek şehirden ayrıldı. Antalya'ya gönderilen ürünlerin 2 gün geçmesine rağmen yerlerine ulaşmadığı bilgisini alan fabrika yetkilileri polis ekiplerine haber verdi.

ÇALINTI EŞYALARIN OLDUĞU TIRIN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİLER

İhbarın yapıldığı fabrikaya giden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fabrikanın güvenlik kamerasını inceleyerek, yükleme yapılan tırı ve şahısları tespit etti. Daha sonra tırın kullandığı güzergahtaki kameraları da inceleyen ekipler, şahısların TEM Otoyolu'na çıkmadan önce beyaz eşyaların yüklü olduğu tırın plakasını değiştirdiklerini ve ürünleri Antalya'ya değil İstanbul'a götürdüklerini belirledi.

1,5 MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Kimlikleri belirlenen İlhan K. ve Abdullah G., İstanbul'da kaldıkları adreslere yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte fatura, irsaliye, plaka, ehliyet ve kimlik ele geçirildi. Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlhan K. ve Abdullah G.'nin daha önce de Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere 10'dan fazla ilde aynı yöntemle yaklaşık 1,5 milyonluk soygun yaptıkları tespit edildi. Ayrıca İlhan K.'nın kesinleşmiş 20 yıla yakın hapis cezasının olduğu ve dolandırıcılık suçundan 40'tan fazla kaydı bulunduğu öğrenildi.

SOYGUN ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Şahısların Bolu'daki fabrikadan yaptıkları yaklaşık 250 bin liralık vurgun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahısların tırla fabrikaya geldikleri ve ürünlerin tıra yüklenmesini rahat tavırlarla bekledikleri görülüyor.