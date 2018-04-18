Eleşkirt’in kurtuluşunun 100. yılında Mevlit okutuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışma sonrası 2 askerin şehit olması nedeniyle hazırlanan kutlama programlarının iptal edilmesi sonrasında Eleşkirt Belediyesi tarafından ilçe Merkez camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, AK Parti Eleşkirt ilçe başkanı Aytekin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal ve birçok kurum müdürünün de katılım gösterdiği mevlit programı İlçe Müftüsü Sait Yıldız tarafından okunan dua sonrası sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.