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Eleşkirt’in kurtuluşunun 100. yılında Mevlit okutuldu

’nın Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:30
Eleşkirt’in kurtuluşunun 100. yılında Mevlit okutuldu

'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışma sonrası 2 askerin şehit olması nedeniyle hazırlanan kutlama programlarının iptal edilmesi sonrasında Eleşkirt Belediyesi tarafından ilçe Merkez camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Eleşkirt ilçe başkanı Aytekin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal ve birçok kurum müdürünün de katılım gösterdiği mevlit programı İlçe Müftüsü Sait Yıldız tarafından okunan dua sonrası sona erdi.
Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

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Eleşkirt’in kurtuluşunun 100. yılında Mevlit okutuldu
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