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Emniyet Müdürü Bulut: “Çocuklarınıza ‘seni polise şikayet ederim’ demeyin”

Emniyet Müdürü Fahri Bulut, çocuklarına kızdıkları zamanlarda karşılaştıkları polisleri gösteren ebeveynlere “Çocuklarınıza ‘seni polise şikayet ederim’ demeyin” diye seslendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:47
Emniyet Müdürü Bulut: “Çocuklarınıza ‘seni polise şikayet ederim’ demeyin”

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Zeynep Hatun Anaokulu öğrencilerini konuk eden Emniyet Müdürü Bulut, çocuklarına kızdıkları zamanlarda ya da sessiz olmalarını istedikleri durumlarda karşılarında polisleri görünce 'seni polise şikayet ederim' diyen ebeveynlerin yaptığının doğru olmadığını belirterek, "Biz öcü değiliz. Çocuklarla gayet iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

Polisin toplumun huzuru için görev yaptığını vurgulayan Bulut, minik konuklarına trafik şubesi tarafından hazırlanan çantalardan hediye etti.

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Emniyet Müdürü Bulut: “Çocuklarınıza ‘seni polise şikayet ederim’ demeyin”
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