Emniyet Müdürü Bulut: “Çocuklarınıza ‘seni polise şikayet ederim’ demeyin”

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Zeynep Hatun Anaokulu öğrencilerini konuk eden Emniyet Müdürü Bulut, çocuklarına kızdıkları zamanlarda ya da sessiz olmalarını istedikleri durumlarda karşılarında polisleri görünce 'seni polise şikayet ederim' diyen ebeveynlerin yaptığının doğru olmadığını belirterek, "Biz öcü değiliz. Çocuklarla gayet iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

Polisin toplumun huzuru için görev yaptığını vurgulayan Bulut, minik konuklarına trafik şubesi tarafından hazırlanan çantalardan hediye etti.