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İlkadım’da 23 Nisan öncesi

öncesi Başkanı Erdoğan Tok’un talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe genelinde “” yapılıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:11
İlkadım’da 23 Nisan öncesi bahar temizliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsim çiçekleri dikerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü ise larda ve okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalarla ilçe genelinde temizlik harekatı başlattı. Hafta başından itibaren sürdürülen çalışmalarda okullar tek tek elden geçiriliyor. Özellikle bahar ayıyla beraber büyüyen otların temizliği yapılırken, öğrenciler için sakınca oluşturacak muhtemel durumlara fırsat vermemek adına okul bahçeleri baştan sona kontrol edilerek temizleniyor. Bunun yanında ilçenin genelinde park ve bahçelerde, vatandaşların kullanımına açık alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirilerek yeşil alanlar ve kaldırımlar, daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

"HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

öncesi ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan Başkan Tok, "si olarak her zaman çocuklarımıza önem veriyor ve onlar için özel çalışmalar yapıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi onlara daha temiz bir ortam sağlamak için böyle bir temizlik seferberliği başlattık" dedi.

"DAHA GÜZEL BİR İLKADIM"

Belediye olarak ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tok, "İlçemizin her noktasında ekiplerimiz çalışıyor. Park, bahçe ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Bakımsız alanlarda vatandaşa zarar verebilecek haşerelere karşı önlemler alıyoruz. Bu nedenle oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına halkımızın sağlığı ve çevre temizliğine özen gösteriyoruz" diye konuştu.

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İlkadım’da 23 Nisan öncesi bahar temizliği
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