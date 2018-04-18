İlkadım’da 23 Nisan öncesi bahar temizliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsim çiçekleri dikerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü ise yeşil alanlarda ve okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalarla ilçe genelinde temizlik harekatı başlattı. Hafta başından itibaren sürdürülen çalışmalarda okullar tek tek elden geçiriliyor. Özellikle bahar ayıyla beraber büyüyen otların temizliği yapılırken, öğrenciler için sakınca oluşturacak muhtemel durumlara fırsat vermemek adına okul bahçeleri baştan sona kontrol edilerek temizleniyor. Bunun yanında ilçenin genelinde park ve bahçelerde, vatandaşların kullanımına açık alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirilerek yeşil alanlar ve kaldırımlar, daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.



"HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan Başkan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak her zaman çocuklarımıza önem veriyor ve onlar için özel çalışmalar yapıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi onlara daha temiz bir ortam sağlamak için böyle bir temizlik seferberliği başlattık" dedi.



"DAHA GÜZEL BİR İLKADIM"

Belediye olarak ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tok, "İlçemizin her noktasında ekiplerimiz çalışıyor. Park, bahçe ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Bakımsız alanlarda vatandaşa zarar verebilecek haşerelere karşı önlemler alıyoruz. Bu nedenle oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına halkımızın sağlığı ve çevre temizliğine özen gösteriyoruz" diye konuştu.

