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İş tecrübelerini öğrencilere anlattı

Ar-Ge Direktörü Ali Erkin Kutlu, geleceği şekillendirmede merak ve araştırmanın önemine değinerek, otomotiv sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında öğrencilerle önemli bilgiler paylaştı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:08
İş tecrübelerini öğrencilere anlattı

Grubu Ana Sponsorluğunda Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından bu yıl 4. düzenlenen "YAKA/Yaşam ve Kariyer Panayırı etkinliği" 'nde gerçekleştirildi.

"Hayal ET – Sınırları Zorla – Başarıyı YAKA'la" sloganı ile iki gün boyunca süren etkinliğe sektörlerinde öncü firmalar, üniversite ve lise öğrencileri, akademisyenler, girişimciler ve girişimci adayları katıldı.

Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, ana sponsor olduğu etkinlikte panayır alanında açtığı standda birçok öğrenciyi ağırladı. Staj ve iş imkanları için gelen başvuruları değerlendiren Standard Profil Düzce İK ekibi, yaptıkları mülakat simülasyonları ile öğrencilere iş görüşmelerinde dikkat etmeleri gereken konular ile ilgili tüyolar verdi.

Standard Profil AR-GE Direktörü Ali Erkin Kutlu, kendi kariyer yolculuğundan yola çıkarak öğrenciler ile tecrübelerini paylaştığı bir sunum yaptı. Geleceği şekillendirmede merak ve araştırmanın önemine değinen Kutlu otomotiv sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında önemli bilgiler aktardı. Sunumunun sonunda SP Ar-Ge Ekibinin en genç mühendisi Ceren Ülger'i sahneye davet eden Kutlu, Ülger ile birlikte katılımcılara Standard Profil'de çalışma deneyimini anlattı.

Büyük ilgi gören sunumun ardından öğrenci kulübünün sorularını cevaplayan Kutlu, öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarında, başta kendilerine ve çalışacakları kurumlara yürekten adanmaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin iş hayatına hazırlanırken edindikleri teorik bilgilerin pratik hayattaki sonuçlarına dair tecrübeleri ve mesleki paylaşımları artıran Standard Profil Grubu çalışanları ile, sadece kariyer günlerinde değil tüm lokasyonlarındaki kariyer çalışmaları ile genç yeteneklerin mesleki kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyor.

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