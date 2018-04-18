İtfaiye merdiveninde evlenme teklifi

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye eri olarak çalışan Ramazan Şahin (32), evlenme teklifini ilginç kılmak için idareci ve çalışma arkadaşlarından yardım istedi.

Orta Mahalle'ye siren sesleri çalan itfaiye aracıyla gelen Şahin, kız arkadaşı Gülşah Berber'in çalıştığı özel kliniğin birinci kattaki penceresine, itfaiye aracının merdiveni ile tırmandı.

Şahin, üzerinde itfaiye kıyafetleri, elinde çiçekler ve yüzükle, pencereye çıkan ve şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Gülşah Berber, Şahin'in evlenme teklifine "evet" dedi. Çevredekiler genç çifti alkışlarla tebrik etti.

Merdivenden indikten sonra kız arkadaşının iş yerine giden Şahin, teklifini kabul ettiği için Berber'e teşekkür etti.

Berber, gazetecilere, hasta ile ilgilendiği sırada siren seslerini duyduğunu ve cama çıktığını, Ramazan Şahin'i karşısında görünce çok şaşırdığını söyledi.

Şahin'in böyle bir evlenme teklifi yapacağını tahmin etmediğini belirten Berber, "Benim için çok sürpriz oldu. Evlenme teklif edeceğini bile sanmıyordum. Zaten yeni tanışmıştık ve yeni konuşuyorduk. Beni çok mutlu edeceğine inanıyorum." dedi.

Sürprizi arkadaşlarının desteği ile hazırladığını ifade eden itfaiye eri Ramazan Şahin ise şunları dile getirdi:

"Çok mutluyum. Gülşah'ın da mutlu olduğuna inanıyorum. Bir ömür boyu da mutlu oluruz inşallah. Yakında inşallah sözümüz de olacak. Sözümüz olmadan önce bir evlenme teklifi etmek istedim. Evlilik teklifimi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti."

Dört yıldır Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığını belirten Şahin, destekleri için Belediye Başkanı Fatih Üçok ile İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.