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Kadirli'de yapılacak için start verildi

AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ilçesine yapılacak projesi hazırlıklarının tamamlandığını, yapım aşamasına başlanacağını açıkladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:21
Kadirli'de yapılacak külliye için start verildi

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, inşaat mühendisi Bahtiyar Nacar ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Oruç'un katıldığı toplantıda Şehit Mustafa Yağız mahallesi Fatih Zorlu Caddesi'nde bulunan Andırın yolu üzerine yapılacak olan projesi ele alındı.

İçerisinde Kur'an kursları, konferans salonları, aşevi, taziye salonlarının bulunacağı külliyeyle ilgili konuşan Osmaniye Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Mücahit Durmuşoğlu, külliyenin yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulacağını belirterek "Kadirli'ye ayrı bir güzellik katacak olan külliye projemiz için geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İsmail Palakoğlu ile görüşme yaptık. Bu görüşme sonucu görevlilerce proje hazırlıkları tamamlandı. İnşallah artık bundan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Resmi prosedürler biter bitmez yapımına başlanacak, ilçemize değer katacak" dedi.

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Kadirli'de yapılacak külliye için start verildi
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