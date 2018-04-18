Kırıkkaleli sporculardan yeni başarılar

Hokey, Bocce ve Güreş dalarında Kırıkkale'yi temsil eden takımlar ve sporcular başarılı sonuçlar aldılar. 23 takım ve 276 sporcunun katıldığı U16 Kızlar Hokey 5s 1.ligi müsabakalarında Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı Türkiye üçüncüsü olarak şehir için önemli bir başarıya imza attı. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene Türkiye Bocce (Petank) Şampiyonasına katılan 1300 sporcu arasından Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Fatma Altun liderliği kazandı. Bir başka Kırıkkale Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Erdal Kantemir ise yarışmada üçüncü oldu.

Eskişehir'de yapılan Büyük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şehri temsilen müsabakaya katılan Fatih Tuna 100 Kg müsabakalarını 5. sırada tamamladı. Tuna, aldığı bu sonuçla Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kazanılan bu başarılara dair Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları tebrik etti, ilerleyen dönemde kendilerinden daha büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.

