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li sporculardan yeni başarılar

ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları üç ayrı kulvarda yeni başarılara imza attı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:58
Kırıkkaleli sporculardan yeni başarılar

Hokey, Bocce ve Güreş dalarında 'yi temsil eden takımlar ve sporcular başarılı sonuçlar aldılar. 23 takım ve 276 sporcunun katıldığı U16 Kızlar Hokey 5s 1.ligi müsabakalarında Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı Türkiye üçüncüsü olarak şehir için önemli bir başarıya imza attı. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene Türkiye Bocce (Petank) Şampiyonasına katılan 1300 sporcu arasından Kırıkkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Fatma Altun liderliği kazandı. Bir başka Kırıkkale Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Erdal Kantemir ise yarışmada üçüncü oldu.

Eskişehir'de yapılan Büyük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şehri temsilen müsabakaya katılan Fatih Tuna 100 Kg müsabakalarını 5. sırada tamamladı. Tuna, aldığı bu sonuçla Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kazanılan bu başarılara dair ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları tebrik etti, ilerleyen dönemde kendilerinden daha büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.

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Kırıkkaleli sporculardan yeni başarılar
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